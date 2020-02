Shawky Gharib sélectionneur de la sélection égyptienne espoirs, avait révélé en début de semaine qu’il comptait bien sélectionner Mohamed Salah (27 ans) pour les Jeux Olympiques. Pour rappel, la compétition se déroulera du 22 juillet au 8 août. Les sélections engagées dans la compétition peuvent convoquer trois joueurs âgés de plus de 23 ans. Difficile donc pour l’Egypte de résister à la tentation Salah aux JO... Présent en conférence de presse avant le déplacement de Liverpool à Norwich samedi, Jürgen Klopp s’est exprimé sur ce dossier brûlant.

« Il n’y a pas de décision. Est-ce que je souhaite perdre un joueur pour la pré-saison ? Evidemment que non. Mais nous devons considérer certaines choses. Je parle avec Mo et nous sommes complètement d’accord sur ce que nous voulons. Mais nous avons besoin de plus d’informations. Comment cela va se passer ? A quelle date débuterait la préparation ? Personne ne nous a vraiment contactés pour l’instant. Nous avons dû jouer sans Mo par le passé. Mais ce sont les Jeux Olympiques, et je suis un compétiteur, » a ainsi commenté le manager allemand des Reds. La Fédération Égyptienne de Football devra se montrer convaincante pour obtenir l’aval de Liverpool sur le sujet...