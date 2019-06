Entré en jeu en deuxième période lors de la finale de la Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool (0-2), Divock Origi a mis les siens à l’abri en fin de match en trouvant le chemin des filets d’une belle frappe croisée à la 87e minute. Interrogé après la rencontre, l’ancien joueur du LOSC a livré ses premiers sentiments.

« C’est incroyable, on l’a fait tous ensemble. L’équipe s’est battue, on savait que ça allait être dur. On a tout fait pour gagner. (...) C’est un moment spécial que je ne vais jamais oublier. C’était important pour nous, pour l’équipe, pour le club, la ville. Maintenant, il faut profiter », a lâché le joueur de 24 ans sur RMC Sport.