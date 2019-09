Dimanche, Chelsea accueille Liverpool à Stamford Bridge pour le compte de la sixième journée de Premier League. Les Reds, qui ont gagné leurs cinq premières rencontres de la saison, doivent chasser les doutés nés de leur défaite à Naples (2-0) en Ligue des champions. Présent en conférence de presse, Jürgen Klopp a évoqué l’interdiction de recrutement qui a frappé Chelsea cet été. Pour le manager allemand de Liverpool, celle-ci n’a pas constitué un frein au développement des Blues.

« Ils ont acheté Pulisic cet été, je ne suis pas sûr du prix mais entre 50-60 millions et tous les joueurs autour de lui valent le même prix maintenant. Tammy Abraham est maintenant un joueur à 60 millions, Mason Mount est certainement un joueur qui vaut 60 millions si ce n’est plus, Hudson-Odoi l’était aussi. Jorginho n’est pas si jeune mais cela ne fait pas longtemps qu’il est dans le championnat. Et Kanté, il peut jouer pour les vingt prochaines années. Peut-être il a 18 ans. Ils ont des joueurs expérimentés comme Kovacic, Barkley, Pedro, Willian, Olivier Giroud, Batshuayi. S’il y a bien un club dans le monde qui n’a pas été impacté par une interdiction de recrutement, c’est bien Chelsea », a ainsi décrypté Klopp.

