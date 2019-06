Auréolé de son titre de champion d’Europe décroché samedi dernier face à Tottenham (2-0), Liverpool, qui a présenté son nouveau maillot domicile il y a quelques semaines, vient de présenter son équipement extérieur pour la saison 2019/20.

Une tunique signée New Balance totalement blanche, avec un col V court, tandis que les sponsors et l’écusson apparaissent en bleu nuit (couleur du short et des chaussettes) et qu’un petit rappel rouge est présent sur les manches.

