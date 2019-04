La saison 2018-2019 n’est pas achevée pour Liverpool, en course aussi bien en Premier League, où il bataille avec Manchester City pour le titre de champion, qu’en Ligue des Champions, où il est qualifié pour la demi-finale, qu’il jouera face au FC Barcelone. Les prochaines semaines s’annoncent donc palpitantes. Mais cela n’empêchera pas les supporters des Reds de se projeter sur la saison suivante puisque le club de la Mersey a dévoilé ce jeudi son nouveau maillot domicile.

Une tunique évidemment toujours rouge, mais ornée de fines rayures blanches verticales. Le logo de l’équipementier, New Balance, et l’écusson du club sont quant à eux dorés. L’explication de la conception de cette tunique ? Il s’agit d’un hommage à Bob Paisley, emblématique entraîneur de Liverpool, né il y a 100 ans (et décédé en 1996). Ce dernier, qui a gagné la Coupe d’Europe des clubs champions à trois reprises, comme Zidane et Ancelotti, a été joueur (défenseur), entraîneur adjoint puis entraîneur principal du club. Au début des années 80, lorsqu’il était entraîneur, Liverpool arborait un maillot rouge agrémenté de rayures blanches.

Pour New Balance, il s’agit très probablement du dernier maillot dessiné pour les Reds. En effet, le contrat d’équipementier qui les lie s’achève à l’issue de la prochaine saison. Comme nous vous le racontions, Liverpool est bien décidé à monnayer au mieux son maillot et fait jouer la concurrence entre les différents équipementiers, dans le but d’obtenir 90 M€ annuels (contre 50 actuellement), et c’est Nike qui tient la corde selon les dernières informations.