Dans la guerre déclarée que se livrent Adidas, Nike et Puma, Liverpool faisait office d’exception. Sous contrat avec New Balance depuis 2012, l’emblématique club anglais devrait finalement rejoindre l’un des trois mastodontes du marché. Selon ESPN, les Reds ont décidé de ne pas renouveler le contrat avec la marque de sport américaine qui s’achève le 30 juin 2020. Une aubaine donc pour Puma, Adidas et Nike qui se livrent une bataille sans merci pour récupérer l’un des clubs les plus prestigieux de la planète football, et qui a retrouvé son lustre d’antan depuis deux saisons.

Si New Balance dispose bien dans son contrat d’une clause lui permettant d’étendre sa collaboration avec Liverpool s’il s’aligne sur le prix d’un concurrent, on imagine mal NB mettre 90 M€ par an sur la table pour conserver son club de football porte étendard. Pour rappel, la marque n’en débourse aujourd’hui que 50. Car d’après le Liverpool Echo, c’est bien cette somme que devrait récupérer la direction du club anglais dès le début de la saison 2020. Et c’est Nike qui serait en discussion avancée pour récupérer les Reds.

Le maillot de Liverpool n’a jamais été aussi vendu !

Si la marque à la virgule équipe déjà Chelsea et de Tottenham, aucun de ces deux clubs n’a l’aura et le prestige de Liverpool. Il faut savoir que le retour en haut de l’affiche du club coaché par Jurgen Klopp a dopé les ventes de maillots ces derniers mois, bien aidé il est vrai par les performances de Mohamed Salah et de sa bande en Ligue des Champions notamment. Selon ESPN, les deux derniers maillots ont été les plus vendus de l’histoire du club.

Il y a donc un vrai coup à jouer pour Nike qui rêve de faire la nique à son rival de toujours adidas. La marque allemande avait récupéré Manchester United et avait alors fait exploser le marché des équipementiers en Angleterre en mettant 75 M€ sur 10 ans pour récupérer les Red Devils. Reste qu’avec 90 M€, Liverpool sera encore loin des deux maillots les plus chers du monde, le Barça et le Real Madrid qui dépassent les 100 M€...