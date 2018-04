Déterminant avec Liverpool où il affiche 27 buts en 50 matches cette saison, Roberto Firmino (26 ans) est l’un des joueurs clés du système de Jürgen Klopp. Tout naturellement le Brésilien a été récompensé par son club.

Véritable amoureux des Reds, il a conclu un contrat à long terme avec les Scousers. Le principal intéressé s’est d’ailleurs félicité de cet accord : « Le club m’a accueilli d’une manière incroyable et j’ai grandi, avec mon travail, avec le soutien de toute l’équipe. Je suis très, très heureux ici. »

"The club have taken me in in an incredible way and I’ve grown a lot here with my work with the support of the whole team. I am very, very happy here."

