Fin août, Liverpool se déplaçait à Burnley pour le compte de la troisième journée de Premier League. Si les Reds se sont facilement imposés (3-0), l’une des actions du match concerne le remplacement d’un Sadio Mané furieux. Ce dernier s’est disputé avec son coéquipier Mohamed Salah quelques secondes plus tôt. Mais aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne comme il l’a confirmé pour The Telegraph.

« J’étais juste frustré parce que c’était une passe de Mo (Salah) mais pour être honnête, ça pouvait m’arriver. Ce n’est qu’une partie du football. C’est une personne vraiment, vraiment géniale et je l’aime bien et, après, nous en avons parlé. Il a dit qu’il ne m’avait pas vu et on a oublié. J’étais juste frustré parce que nous sommes en compétition contre Manchester City, qui marque tant de buts, et nous avons besoin d’être plus cliniques et d’utiliser ces situations comme une équipe pour nous entraider à marquer », a-t-il expliqué.