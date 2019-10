Joueur majeur de Liverpool sous Jürgen Klopp, Trent Alexander-Arnold (21 ans) fait une entrée fracassante au Guinness des records ! Lors de la saison 2018/19, le latéral droit a battu le record du nombre de passes décisives sur une saison dans le championnat anglais pour un défenseur.

En effet, avec 12 offrandes, l’Anglais a réalisé le record de passes décisives en Premier League, ce qui lui vaut d’être dans le très sérieux livre des records. Et il n’a pas caché sa joie d’en faire partie. « C’est un honneur. J’ai toujours voulu aller de l’avant et aider l’équipe à créer autant d’occasions que possible, explique le défenseur sur le site du Guinness World Records. C’est évidemment aux garçons de mettre le ballon au fond des filets, car le football est un jeu d’équipe, sans eux ce record ne serait pas possible. »