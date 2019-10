Vainqueur de la Ligue des champions en juin dernier, Liverpool a parfaitement géré son début de saison avec déjà 8 points d’avance sur Manchester City après 8 journées de Premier League. Mais ce qui est frappant, c’est la relation qu’entretient Jürgen Klopp avec ses joueurs. Après quatre ans à la tête des Reds, le coach allemand fait l’unanimité autour de lui. Trent Alexander-Arnold (21 ans) n’a pas tari d’éloges à son propos en conférence de presse.

« L’essentiel est de vouloir gagner des trophées, de laisser un héritage et de sentir que vous avez eu un impact sur le club et le pays. Je lui doit tout, vraiment. Sans lui, qui sait ce qui se serait passé. C’est celui qui m’a offert le plus d’opportunités, plus que je ne pourrais même en demander, raconte le défenseur par des propos rapportés par Sky Sports. Il m’a donné beaucoup de confiance et j’ai essayé de lui rendre chaque fois qu’il l’a fait. Ces quatre dernières années, il a montré qu’il avait donné sa chance à des jeunes joueurs. Je suis évidemment l’un de ceux-là. Un grand merci à lui, et j’espère qu’il y aura quatre autres années de succès. »

