Samedi, Liverpool a rendez-vous avec son histoire en finale de la Ligue des Champions. Mais si toutes les têtes sont tournées vers Tottenham et le Wanda Metropolitano, les Reds anticipent également leur futur et ont fait des dossiers Joel Matip et James Milner, une priorité.

D’après les informations du Telegraph, la direction du club du nord-ouest de l’Angleterre va très prochainement prolonger le défenseur central de 27 ans et son coéquipier au milieu de terrain, récemment approché par le PSG. Le Camerounais et l’Anglais, actuellement sous contrat jusqu’en 2020 avec Liverpool, signeront jusqu’en 2021, a minima.