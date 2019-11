Depuis 1892, Anfield Road est le stade de Liverpool. Les Reds ont tout connu dans leur enceinte mythique où résonne le "You Never Walk Alone" lors des rencontres à domicile. Actuellement d’une capacité de 54 074 places, le stade devrait être agrandi.

En effet, la BBC annonce que les dirigeants des champions d’Europe en titre prévoient d’investir près de 115 M€ pour agrandir le stade. Un permis de construire a même été déposé dans ce sens. L’objectif est de « créer un Anfield plus grand, ce qui permettrait à plus de supporters de regarder certains des meilleurs matches de football européens dans une installation de classe mondiale », a indiqué le club par des propos relayés par le média britannique.