La 20e journée de Premier League se poursuit aujourd’hui et le leader Liverpool peut continuer son parcours presque parfait. Pour cela, il faudra prendre le meilleur sur une belle équipe de Wolverhampton qui reste sur une victoire 3-2 contre Manchester City.

A domicile, Liverpool s’organise dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. Devant le Brésilien, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andy Robertson prennent place en défense. Aligné en sentinelle, Jordan Henderson est épaulé par Adam Lallana, et Georginio Wijnaldum. En attaque, Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané sont associés.

De son côté, Wolverhampton s’organise dans un 3-4-3 avec Rui Patricio dans les buts. Leander Dendoncker, Connor Coady et Max Kilman composent la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Ryan Bennett et Jonny Castro Otto alors que Ruben Neves et Joao Moutinho prennent place au cœur du jeu. Diogo Jota est accompagné par Pedro Neto et Ruben Vinagre en attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Lallana, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

Wolverhamtpon : Patricio - Dendoncker, Coady, Kilman - Bennett, Neves, Moutinho, Jonny - Neto, Jota, Vinagre