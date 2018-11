Lors du dernier mercato estival, l’Europe du foot a tenté d’arracher le jeune Leon Bailey (21 ans), au Bayer Leverkusen. Pourtant, l’attaquant jamaïcain a décidé de prolonger avec la formation allemande jusqu’en 2023, au mois d’août dernier. Très convoité en Premier League, il a confié, dans un entretien à FourFourTwo, pourquoi il avait refusé de rejoindre l’Angleterre.

« Manchester United, City, Chelsea, Liverpool, beaucoup de clubs étaient intéressés. Mais le plus important, en tant que professionnel, est de progresser pas à pas et de ne pas se précipiter. Parce qu’une fois que vous y êtes arrivé, où allez-vous ensuite ? Je pense que le bon moment est important et que c’était le bon moment pour rester au Bayer Leverkusen. C’est un club formidable avec beaucoup d’histoire. » Il a également déclaré qu’il ne pensait pas encore à un transfert. « Mon objectif n’est pas vraiment de partir pour l’instant. Je me concentre uniquement sur ce qui se passe en ce moment plutôt que de ce qui pourrait arriver dans le futur. Je continue d’apprendre. » Cette saison, Bailey a marqué à une reprise, en dix matches de Bundesliga.