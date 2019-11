Ce vendredi soir, au Parc des Princes, le Paris SG accueille Lille pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un choc que Christophe Galtier attend avec impatience, même s’il a bien conscience que ses Dogues devront mettre bien plus d’ingrédients que lors de leurs dernières sorties à l’extérieur cette saison. « Il faudra faire un match plein total, tout le monde devra être à 110 %, avoir du culot, de l’envie d’embêter l’adversaire, empêcher de laisser jouer cette équipe, avoir de l’ambition, il peut y avoir quelques situations offensives à bien gérer. Les stats à l’extérieure ne plaident pas en notre faveur », a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse, espérant un surplus de motivation chez ses hommes pour faire tomber les champions de France.

« Est-ce qu’on va élever notre niveau face à un adversaire de Ligue des Champions ? C’est comme ça que je vois ce match, on va jouer face à un PSG qui a récupéré des joueurs importants, on veut jouer d’une certaine manière et il faudra être motivé pour cela. Il faudra profiter des espaces laissés, être juste techniquement, sortir de leur pressing, il faudra être bon sur les deux premières passes pour sortir de leur pressing et aller vers l’avant. Paris va nous jouer comme un gros match avec un effectif au complet. Là, ils ont leur effectif au complet mis à part les incertitudes Verratti et Mbappé. On s’attend à un PSG de très haut niveau qui voudra plier le match rapidement. Icardi, Cavani, Di Maria sont des joueurs qui marquent », a-t-il conclu, regrettant l’absence de son buteur Victor Osimhen.