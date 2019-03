Deuxième de Ligue 1, le LOSC pouvait prendre dix points d’avance sur l’Olympique Lyonnais en cas de victoire face à l’AS Monaco ce vendredi soir dans le cadre de la 29e journée. Mais devant leur public, les Dogues ont chuté (0-1). Alors que l’on se dirigeait vers un match nul, les locaux ont en effet craqué sur un but de Carlos Vinicius. Alors forcément, Christophe Galtier a fait part de son mécontentement après la rencontre au micro de Canal + Sport.

« Quand on n’arrive pas à gagner le match, il ne faut pas le perdre. Malheureusement... Je pense que c’était un match agréable à regarder, agréable pour tout le monde, mais quand on est entraîneur, que l’on voie autant de situations ratées, autant de situations données à l’adversaire, ça doit faire réfléchir et j’ai deux constats importants. Quand l’organisation n’est pas respectée, on donne beaucoup de situations à l’adversaire. (...) Et deuxièmement, c’est le manque de situations favorables que nous avons et je peux remonter jusqu’au match de la semaine dernière. Nous avons eu beaucoup de situations favorables sur les deux derniers matches et nous n’avons marqué qu’un seul but », a lâché l’ancien technicien de l’ASSE.