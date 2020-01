En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a fait le point sur le cas Thiago Maia. « Thiago Maia est parti. Je viens d’échanger avec lui par nouvelle technologie. Il est parti. Je ne sais pas s’il a signé ou pas encore, mais là il est au Brésil pour rejoindre Flamengo. Si ce n’est pas fait, ça va se faire rapidement. C’est bien pour lui. Je ne pouvais lui faire aucun reproche par rapport à son investissement, son professionnalisme ».

Il a ensuite ajouté : « Parfois, vous quittez le continent, une culture et vous avez la pression par rapport au prix du transfert. Le choses ne se sont pas bien enchaînées. Il s’est trouvé dans une spirale, ce n’était pas gai pour lui et pour moi. Je lui souhaite bonne chance. C’est un garçon professionnel. Il a besoin de retrouver la confiance et la joie pour jouer. S’il retrouve ça, c’est un joueur qui nous appartient encore, et qu’on va suivre attentivement. J’espère qu’il retrouvera la confiance et le dynamisme qu’il avait avant de nous rejoindre ». Le Brésilien appréciera.