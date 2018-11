Le contraste entre la saison dernière et l’exercice actuel est frappant au LOSC. Sauvé in-extremis la saison passée avec un effectif jeune, les Dogues se sont renforcés aux postes importants, avec de l’expérience. Le symbole du recrutement du LOSC cet été aurait pu être Jonathan Bamba, auteur d’un début de saison canon. Mais non, le vrai symbole du recrutement lillois cette saison, c’est José Fonte. Arrivé de Chine, le Portugais s’est rapidement acclimaté et est naturellement devenu un leader dans un jeune groupe. C’est ce qu’a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse en marge du déplacement à Nice (dimanche, 17h00).

« José Fonte sera capitaine contre Nice en l’absence d’Adama Soumaoro. José a besoin d’être une personne importante dans le vestiaire. Il cherche à transmettre tout ce qu’il a vécu. Il est parti très bas pour finalement être champion d’Europe. Il partage son professionnalisme, le plaisir que procure une victoire. Je pense qu’après sa carrière de joueur, il sera toujours dans le football. Il est dans l’exigence. Si Mike Maignan, Adama Soumaoro et Thiago Mendes sont aussi performants, c’est parce qu’il leur transmet tout cela. A l’entraînement, il ne supporte pas de perdre un mini-jeu. Je pense qu’il y a chez lui une vrai volonté à ne pas vouloir vieillir », a ainsi déclaré le coach des Dogues.