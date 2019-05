Venu à Lille plusieurs fois cette saison, José Mourinho n’a pas tari d’éloges au sujet de Christophe Galtier. Interrogé par France Football, le coach du LOSC explique sa relation avec le Special One.

« On s’était connus lors des deux confrontations Saint-Etienne-Manchester United en Ligue Europa et on a toujours gardé contact. Luis Campos a longtemps été son collaborateur, alors on échange. Il est venu deux fois ici. C’est très flatteur venant de ce manager et très intéressant de passer du temps avec un entraîneur qui a tout gagné », a-t-il confié.