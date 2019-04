Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a quitté la Coupe de France en demi-finale contre le Stade Rennais (3-2). Une défaite qui pourrait entraîner la chute de Bruno Genesio, dont l’avenir était lié à une possible finale dans cette compétition, ainsi que par une deuxième place à l’issue de la saison en Ligue 1. Du coup, Jean-Michel Aulas serait déjà en recherche de son nouvel entraîneur, et dernièrement, le nom de Christophe Galtier a été évoqué. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur lillois a balayé l’intérêt du président lyonnais.

« J’ai lu la presse mais je n’ai pas lu une déclaration de Jean-Michel Aulas. J’ai lu une information. Soyons sérieux, nous sommes à huit journées de la fin. L’objectif du club est d’être sur le podium, on espère la seconde place. On est concentrés sur ça. Il n’y a pas le début d’un feuilleton, j’ai prolongé mon contrat il y a trois mois et j’en remercie mon président. Je suis dans un beau club, un très bon club, et je suis épanoui professionnellement. Il n’y a pas de feuilleton, nous devons cependant rester concentrés sur nos objectifs. Le débat est clos », a ainsi déclaré Christophe Galtier.