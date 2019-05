Certain de terminer deuxième cette saison, le LOSC prospecte déjà en vue du mercato estival. On le sait, la principale mission des dirigeants nordistes sera d’assurer la succession de leur meilleur joueur Nicolas Pépé (23 ans). Un dossier brûlant qui cristallise l’attention de Luis Campos et ses équipes.

Selon les informations de France Football, les Dogues se pencheraient sur le cas de Dodi Lukebakio (21 ans) prêté par Watford au Fortuna Düsseldorf. Le jeune attaquant belgo-Congolais a réalisé une excellente saison en Bundesliga (10 buts marqués, 22 titularisations). Mais pour arracher cet ailier prometteur, Lille devra casser sa tirelire. Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Hornets, le club nordiste devra débourser entre 10 et 15 millions d’euros pour enrôler Lukebakio cet été.