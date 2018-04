La pression est au maximum sur le club nordiste alors que se profile un bouillant LOSC-FC Metz samedi prochain à 20 heures. Interrogé en conférence de presse sur cette rencontre qui pourrait s’avérer décisive dans la course au maintien, Christophe Galtier a réclamé le soutien du public. Mais il a aussi évoqué son cas personnel, alors que les critiques existent sur son management.

A-t-il déjà pensé à partir avant la fin de la saison ? « Non ! Même quand on est très mal, je n’ai jamais ouvert la porte à vouloir "quitter le navire". Ce serait irrespectueux vis à vis du club et de la fonction. Je suis ici, on se bat avec le staff pour que l’équipe puisse se maintenir. J’y crois encore », a-t-il affirmé.