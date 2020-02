Boubakary Soumaré (20 ans) n’a plus rejoué en championnat depuis le 26 janvier dernier et la réception du PSG. Le milieu de terrain est en conflit avec le LOSC depuis la fin du mercato et son refus de partir pour Newcastle (contre une enveloppe de 40 M€ environ). Si le joueur a déjà expliqué la situation, Gérard Lopez ne s’était pas encore exprimé à ce sujet. C’est désormais chose faite depuis son intervention sur RTL.

« La polémique autour de Soumaré ? Il y a eu une situation qui datait déjà d’octobre-novembre, mais qui était peut-être due à une mauvaise communication. C’est un joueur qu’on aime beaucoup et qui pour moi, est l’un des meilleurs jeunes en Europe. Ainsi, nous avons voulu le garder avec nous », a lâché le président du club, qui souhaite visiblement enterrer la hache de guerre.