Avant de voir le LOSC 2e du championnat et en passe de parvenir à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le club a frôlé la relégation la saison passée. Maintenus in extremis, les Dogues avaient vécu une saison très compliquée avec le fameux passage raté de Marcelo Bielsa. Invité de Canal Plus Sport ce lundi soir, Gérard Lopez, le président du LOSC, est revenu sur le choix de l’Argentin.

« La raison, j’avais de très bonnes relations avec Marcelo en dehors du foot. Il avait exprimé l’envie de faire un truc différent. Et puis ça ne s’est pas bien passé pour de nombreuses raisons. Peut-être parce que je lui ai donné trop de liberté au sein du club, que les résultats n‘étaient pas là, qu’il a refusé des joueurs... Mais c’est vrai qu’au départ, lui était prêt à faire quelque chose de différent. L’idée n’était pas de faire du buzz. »