La nomination de José Mourinho à Tottenham a fait des dégâts au sein du staff technique du LOSC. Quelques heures après son intronisation aux Spurs, le Special One a débauché deux membres du staff nordiste : Nuno Santos et Joao Sacramento. Deux départs qui ont provoqué le courroux de l’entraîneur des Dogues Christophe Galtier en conférence de presse. Plus que jamais proche de Mourinho, Luis Campos allait-il lui aussi rallier Londres et quitter le Nord de la France précipitamment ?

Interrogé par RMC Sport, le président lillois Gérard Lopez a affirmé avec conviction que son conseiller sportif ne quitterait pas le navire. « Luis et moi, sommes collaborateurs mais surtout amis, et nous travaillons sur un projet commun avec une grande trajectoire. Et le projet est loin d’être fini. Il ne quittera pas le club. Il reste avec nous, » confie ainsi Lopez. Des propos qui corroborent ceux tenus par Galtier face aux médias. De son côté, Luis Campos ne s’est pas encore exprimé sur le sujet...