Le trio est devenu célèbre en Ligue 1. La Bip-Bip (Bamba, Ikoné et Pépé) continue de mettre à mal les défenses de notre championnat, en attestent les 19 buts marqués par les trois hommes cette saison (sur 25 au total). Un bilan excellent pour les trois offensifs du LOSC. Cependant, Nicolas Pépé continue d’être annoncé sur les tablettes de nombreux clubs, comme son compère Jonathan Bamba.

Interrogé au sujet de l’avenir de ses partenaires en conférence de presse, Jonathan Ikoné a livré quelques confidences. « Pour notre futur, on ne s’est rien dit. Bien sûr que j’espère que Jonathan et Nicolas vont rester. Le groupe s’entend bien, je ne pense pas que quelqu’un ait envie de quitter ce club. On compte tous faire une saison pleine », a ainsi répondu l’ancien joueur du PSG.