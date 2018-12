Le LOSC va encore devoir patienter. Il y a dix jours, les dirigeants lillois ont été auditionnés par la DNCG. Le gendarme financier qui a déjà sévi par le passé, scrute toujours avec attention les comptes du club nordiste.

L’instance a ainsi placé sa décision en délibéré et a réclamé des documents supplémentaires à Gérard Lopez et ses acolytes. Mais selon les informations de la Voix du Nord, les Dogues pourraient connaître la décision finale de la DNCG en janvier prochain ! Cette dernière ne se réunirait plus avant 2019. Une nouvelle qui compliquerait donc la tâche lilloise pour le mercato d’hiver...