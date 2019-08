C’est ce qu’on appelle une intégration express. Pour son premier match officiel avec Lille, Victor Osimhen (20 ans) a inscrit un doublé face à Nantes à l’occasion de la première journée de Ligue 1 (victoire 2-1). Après la rencontre, l’attaquant nigérian s’est confié sur ses premiers pas.

« Je me sens très bien, j’ai longtemps attendu ce moment depuis que je suis arrivé ici. C’était important de réussir mes débuts. La Ligue 1 est très relevée, je pense que c’est l’un des meilleurs championnats du monde, juge-t-il par des propos rapportés par L’Équipe. Le premier but ? Je savais, après m’être entraîné avec José Fonte, qu’il jouerait long donc il fallait que j’anticipe, et, quand j’ai vu le défenseur rater son intervention, je savais qu’il fallait y aller. Quand j’ai des opportunités dans la surface, je ne veux pas les rater. Je ne suis pas encore à 100 % mais je m’entraîne dur et je sais qu’avec le temps je vais être au top physiquement. » Après le départ de Nicolas Pépé et Rafael Leão, le LOSC a déjà trouvé son nouveau buteur pour cette saison.

La réaction du buteur du jour Victor Osimhen « C’était un moment inoubliable et je veux continuer comme ça » « J’ai reçu un très bon accueil de la part de tout le groupe et cela m’a aidé pour m’intégrer » pic.twitter.com/kZpFLLSE3c — LOSC (@losclive) August 11, 2019

