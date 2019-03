Cette saison, le LOSC impressionne et un homme se démarque du collectif lillois : Nicolas Pépé (23 ans). L’international ivoirien (1 sélection) s’illustre presque chaque week-end et totalise 17 buts et 8 passes décisives en 28 matches. Des affolantes statistiques qui poussent plusieurs grands clubs européens à s’intéresser au joyau du LOSC, recruté pour près de 10 M€.

Parmi ces grands clubs, le Bayern Munich est venu le superviser lors de la rencontre face à Strasbourg (1-1) selon Kicker. Cependant, en interne, son arrivée laisserait perplexe et le staff se demanderait si Nicolas Pépé est bien l’homme idéal. Si Christophe Galtier avait imaginer son numéro 19 évoluer sous une tunique rouge l’année prochaine, l’entraîneur lillois ne se fait pas d’illusion : il devrait bien perdre Nicolas Pépé cet été.