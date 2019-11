Deuxième de Ligue 1 la saison passée, le LOSC est sur tous les tableaux dans cet exercice 2019-2020. Malgré les matches qui s’enchaînent, avec la Ligue des Champions notamment, le club du Nord de la France arrive à rester compétitif en championnat. Avant d’affronter l’OM lors de la 12e journée du championnat de France (samedi à 17h30, à suivre sur notre live commenté). Les Dogues sont troisièmes de L1, à un point du dauphin le FC Nantes. Présent en conférence de presse ce jeudi, Loïc Rémy, buteur lors du dernier match face à Bordeaux (3-0), a donc fait part de ses ambitions. Et l’avant-centre français est confiant pour la suite.

« Chaque début d’année, j’essaye de voir le potentiel de l’équipe. Et je pense que cette année, on a clairement l’équipe pour finir sur le podium. On a clairement une équipe compétitive pour figurer sur tous les tableaux. Après derrière, ce sont tous ces aspects-là, que ce soit les blessures, la confiance qu’on dégage... C’est vrai que sur les matches précédents, les équipes nous craignaient. Celles qui venaient à Pierre-Mauroy nous craignaient énormément et on avait perdu un peu ce truc-là. Là, on l’a vraiment retrouvé. Certes, on a perdu des joueurs majeurs mais on a récupéré des joueurs de qualité. Ça met du temps aussi des fois, avec l’adaptation. Au vu de l’équipe qu’il y a, je suis vraiment confiant pour la suite »lille, a déclaré l’ancien joueur de Las Palmas.