Ce lundi, le LOSC a présenté sa recrue Nicolas Gaitan. Marc Ingla, qui était présent à ses côtés, a confié : « je pense qu’avec Nico Gaitan, on recrute un talent pur, un grand passeur, une très belle frappe, une expérience internationale du très haut niveau. C’est une valeur ajoutée pour nous. Il amène aussi des choix à Christophe Galtier ». Ensuite, le dirigeant lillois a tiré un bilan du mercato d’hiver.

« Ça a été un mercato tranquille au début, mais qui s’est animé vers la fin. Au LOSC, on a fait quelques acquisitions comme Nico Gaitan, mais aussi de jeunes joueurs, comme Onana, un joueur de haute projection pour l’avenir ». Marc Ingla s’est montré plutôt satisfait, lui qui a précisé que Gaitan avait signé pour 6 mois, plus 2 ans et demi en option.