En clôture de la 25e journée de Ligue 1, le LOSC (4e, 40 points) accueille ce dimanche soir l’Olympique de Marseille (2e, 49 unités) au Stade Pierre-Mauroy. Après trois victoires de rang en championnat, les Dogues vont tenter de poursuivre leur série de surtout de faire chuter les Phocéens, invaincus depuis le 27 octobre en Ligue 1 (défaite 4-0 contre le PSG).

Dans les rangs lillois, Christophe Galtier sort un 4-4-2 à plat et effectue deux changements après la victoire à Angers. En défense, Djalo remplace Gabriel alors qu’Onana prend la place d’André dans l’entrejeu. Côté marseillais, André Villas-Boas choisit un 4-3-3 et change plusieurs joueurs après le match en milieu de semaine. Mandanda, Caleta-Car, Amavi, et Benedetto sont cette fois-ci titulaires. À noter que Germain va évoluer au poste d’ailier gauche, à la place de Payet.

Les compositions officielles

LOSC : Maignan - Celik, Fonté, Djalo, Reinildo - Ikoné, Onana, Sanches, Bamba - Osimhen, Rémy

OM : Mandanda - Sakaï, Alvaro, Caleta Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Benedetto, Germain