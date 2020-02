Ce dimanche soir à 21h au Stade Pierre Mauroy, le LOSC accueille l’OM dans un duel au sommet pour la qualification en Ligue des Champions.

Pour répondre aux besoins de notre communauté de parieurs, la Rédaction de Foot Mercato a analysé les cotes autour de cette affiche. Et les opportunités de faire sauter la banque sur ce match sont grandes :

- Lille bat Marseille, vous gagnez 220€

Le LOSC reste sur trois victoires d’affilée en championnat dont une à domicile face à Rennes, autre concurrent direct à la course au podium. Dans le même temps les hommes d’AVB commencent à sérieusement fatiguer à cause du manque de profondeur de l’effectif marseillais. Un second déplacement de la semaine pour l’OM qui pourrait comme à Lyon finir par une courte défaite face à la bonne dynamique Lilloise.

- Un 0-0 qui rapporte 800€

Le LOSC est la deuxième meilleure défense de Ligue 1 à domicile, l’OM est la troisième meilleure défense de Ligue 1 à l’extérieur. Un choc entre deux blocs défensifs très difficiles à manoeuvrer qui met en avant la probabilité d’un score nul et vierge qui rapporte énormément.

- Marseille bat Lille, vous gagnez 345€

Ce déplacement à Lille est certainement le tournant majeur dans la saison de l’OM. Avec une victoire à Lille, les marseillais mettraient tout simplement 13 points d’écart avec la 4ème place soit une situation comptable qui leur assure quasi-définitivement la qualification en Ligue des Champions. Quand on sait qu’AVB s’est privé, volontairement ou non, de 4 joueurs majeurs pour le déplacement mercredi à Lyon, on comprend alors que l’objectif prioritaire de la semaine pour l’OM est une victoire ce dimanche à Lille.

- Osimenh ou Benedetto à 174€

Une cote en double chance pour ceux qui aiment les N°9. Si Victor Osimhen ou Dario Benedetto trouvent le chemin des filets, c’est dans votre poche. Dans une rencontre au sommet verrouillée par deux blocs défensifs, le coup de patte d’un des deux attaquants pour débloquer la situation est un scénario classique.

(*cotes soumises à variations)