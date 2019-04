Décidément, la soirée du Paris Saint-Germain est loin d’être un long fleuve tranquille. Si Thomas Meunier a malencontreusement marqué contre son camp (7e), Juan Bernat a immédiatement égalisé (11e). Ensuite, Thiago Silva et Thomas Meunier sont coup sur coup sortis sur blessure.

Un nouveau joueur est rentré aux vestiaires bien plus que tôt prévu. Contrairement à ses partenaires, Juan Bernat va bien mais il a été exclu pour avoir accroché le bras de Nicolas Pépé en situation de dernier défenseur. Désormais à 10, le PSG n’a plus qu’un remplacement à faire et le score est de 1-1 (rencontre à suivre sur notre live commenté). Provisoirement champion, le club francilien aura encore fort à faire contre des Lillois survoltés.