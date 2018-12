Arrivé dans les dernières minutes du mercato estival en prêt en provenance de Fulham, Rui Fonte a rapidement eu la confiance de l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier lors des premiers matches (Loïc Remy n’étant pas disponible). Seulement, le Portugais n’a jamais su ouvrir son compteur, ce qui a poussé le technicien nordiste à changer ses plans. Malgré ses difficultés à se montrer décisif, Rui Fonte fait preuve d’un état d’esprit excellent et ne rechigne pas à la tâche. Interrogé sur le site du LOSC, il livre un premier constat sur son aventure lilloise.

« Je suis vraiment heureux ici. Je retrouve un peu l’ambiance qui existait à Braga : un club humain soutenu par toute une ville et une équipe dans laquelle il existe une volonté d’accomplir quelque chose de fort. On sent le plaisir des supporters lorsqu’on les croise dans la rue. Bon, j’avoue qu’ils me reconnaissent plus facilement lorsque je suis avec mon frère », a ainsi déclaré le numéro 10 du LOSC.