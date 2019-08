Le LOSC n’a pas perdu de temps. Ce jeudi, les Lillois ont officialisé l’arrivée de Victor Osimhen. Une information révélée en exclusivité sur notre site il y a quelques jours. Dans la foulée, l’attaquant nigérian, venu pour remplacer Nicolas Pépé, a été présenté aux médias. L’occasion pour lui d’expliquer son choix et d’évoquer ses ambitions dans le nord. « J’aimerais remercier le président et le club. Lille est le meilleur club pour moi pour progresser. Je vais essayer de donner le meilleur de moi même pour l’équipe avec beaucoup de discipline. J’y mettrai tout mon coeur et j’y arriverai ».

Il a ajouté ensuite : « Le projet du LOSC est totalement ce que je recherchais en tant que jeune joueur. Je n’ai pas hésité une seconde à venir quand j’ai reçu l’offre (...) Pourquoi le LOSC plus qu’un autre projet ? C’est sans doute le club qui me convient le mieux concernant les joueurs avec lesquels je vais jouer. Je suis très heureux d’être ici (...) Lille est l’un des meilleurs clubs de France. Je suis prêt à jouer et à donner le meilleur de moi-même. (...) C’est un rêve d’être là et aujourd’hui je suis fier. J’ai connu des moments difficiles, que ce soit en Allemagne ou en Belgique. Mais le fait que j’ai travaillé dur m’a amené là où je suis aujourd’hui (...) J’ai parlé avec le coach, il veut que je joue tout de suite. Je suis calme et patient, mais je me tiens prêt ». À lui de jouer !

