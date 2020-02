Lors du dernier mercato estival, le LOSC a décidé de miser sur Victor Osimhen, qui évoluait au RSC Charleroi en Belgique. Un choix payant puisque l’avant-centre nigérian empile les buts cette saison (18 toutes compétitions confondues en 36 apparitions, plus 6 passes décisives). Des performances qui ne passent pas inaperçues et de nombreuses écuries européennes sont intéressés par le joueur de 21 ans, sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2024. Plusieurs fois, les dirigeants lillois ont évoqué l’avenir du Super Eagle mais le principal concerné n’avait pas vraiment évoqué le sujet. Mais c’est désormais chose faite puisque Victor Osimhen a parlé de son futur sur RMC.

« Oui, j’ai vu pas mal de personnes m’alerter sur les réseaux sociaux et j’en suis vraiment content. Merci au coach et merci au club surtout de me donner l’opportunité de pouvoir faire ce que je fais aujourd’hui. Mais j’aimerais aller encore plus loin et marquer plus de buts pour mon équipe. J’aimerais bien rester à Lille mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je dois beaucoup à ce club, et j’irai là où les dirigeants veulent, a lâché le Nigérien avant de poursuivre. Quand j’ai signé mon contrat, les dirigeants m’ont fait comprendre qu’ils voulaient que je reste pour un certain temps. Personnellement, j’adore la vie ici, les gens sont gentils. Les facilités du club sont incroyables. Lille est un grand club en France et bien sûr que j’ai envie de rester. Gérard Lopez est le boss donc comme je l’ai dit, s’il veut que je reste je le ferai. Mais si ça ne tenait qu’à moi, bien sûr que je resterai. » Le message est passé.