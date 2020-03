Sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne, Luis Enrique a été également entraîneur du FC Barcelone durant plusieurs saisons. En effet, entre 2014 et 2017, l’ancien footballeur s’est assis sur le banc catalan et a dirigé Lionel Messi et ses coéquipiers. Et visiblement, le coach en garde un très bon souvenir comme il l’a confié à l’occasion d’une conférence de presse ce vendredi. Ses propos sont relayés par Sport.

« J’ai passé huit années en tant que joueur et trois en tant qu’entraîneur, en plus de trois autres au Barça B. Je garde en tête toutes ces expériences. Je me sens heureux d’avoir passé autant d’années dans un club comme le FC Barcelone, auquel je dois tout. Puis quand on lui a parlé d’un retour sur le banc du Barça, il a indiqué : dans tous les clubs où j’ai pu entraîner, j’ai toujours laissé la porte ouverte et je pourrai revenir. Mon passage à Barcelone a été merveilleux et je serai toujours reconnaissant envers le club ». Le message est passé !