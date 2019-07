Annoncé avec insistance sur le départ cet été, Romelu Lukaku ne fait pas partie du groupe pour le prochain match de Premier League Asia Trophy entre Manchester United et l’Inter Milan (à 13h30 aujourd’hui), comme l’annonce le compte Twitter officiel des Red Devils.

Qui plus est, le club en pôle dans le dossier Lukaku, qui en a fait sa priorité n’est autre que ... l’Inter Milan. Mais les deux clubs continuent de discuter alors qu’Ole Gunnar Solskjær annonce que l’attaquant belge « n’est pas forme donc il ne sera pas en mesure de jouer ».

The team news is in, Reds...#MUFC #MUTOUR #ICC2019

— Manchester United (@ManUtd) July 20, 2019