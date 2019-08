Une mauvaise nouvelle. Hier, Manchester City a confirmé la grave blessure de Leroy Sané, courtisé par le Bayern Munich. « Manchester City confirme que Leroy Sané souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieur du genou droit. Leroy sera opéré dans la semaine à venir. Manchester City fournira à Leroy tout le soutien et les conseils dont il a besoin, et toutes les personnes liées au club lui souhaitent un prompt et complet rétablissement, ».

En conférence de presse, Pep Guardiola a commenté la blessure de son joueur. « Je ne sais pas. Normalement ce genre de blessure dure entre six et sept mois. J’espère qu’il sera de retour en février, ou en mars. Je ne pensais pas qu’il allait partir. Il ne m’a pas dit qu’il voulait s’en aller. Il a joué durant la pré-saison et il a joué durant le Community Shield. Malheureusement, c’est une très mauvaise nouvelle, car en trois saisons, nous avons eu trois ruptures des ligaments croisés. Espérons qu’il récupère bien. Il est entre les meilleures mains possibles. Tous les gens ici vont essayer de l’aider dans ce moment difficile, car il se sentira seul après quelques mois ».

