Raheem Sterling réalise un début de saison canon avec Manchester City avec déjà 13 buts toutes compétitions confondues. L’Anglais régale avec les Skyblues. Des Skyblues qui discuteraient pour améliorer son contrat. En conférence de presse, son entraîneur Pep Guardiola n’a pas voulu en dire plus sur le sujet mais il s’est montré en revanche plus bavard pour vanter les mérites de son joueur.

« Cela ne me regarde pas pour le moment (son contrat amélioré), c’est à Txiki de gérer ça. J’ai été très clair au début de la saison quand Arsenal le voulait. C’était un non catégorique, ça n’a pas changé. Raheem Sterling est encore très jeune. J’espère qu’il sera toujours aussi heureux ici et qu’il restera longtemps. Croyez-moi je n’ai pas été surpris par Raheem. Je connaissais son talent. Il avait déjà montré de grandes choses à Liverpool. On est très heureux pour lui, c’est un mec bien, on l’aime beaucoup dans le vestiaire ».