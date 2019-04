Samedi, Manchester City a dominé Brighton pour s’offrir une finale de FA Cup (1-0). Et s’ils ont déjà remporté la Carabao Cup, les Skyblues sont encore en course dans deux autres compétitions, et pas des moindres. En effet, ils luttent pour le titre en Premier League avec Liverpool, et ils affronteront Tottenham en quart de finale de la Ligue des Champions. Interrogé sur un possible quadruplé, Kevin de Bruyne a jugé cela plus que compliqué.

« Je ne pense pas qu’il soit possible de remporter tous les matches. Si vous regardez notre calendrier, je pense que, sur tous les matches, on aura un désavantage physique et mental. On joue nos matches avant les autres, qui pourront se reposer. C’est pareil en Ligue des champions. Ce sera compliqué », a ainsi déclaré le Belge.