Première demi-finale de FA Cup ce samedi entre Manchester City et Brighton. Les hommes de Pep Guardiola voulaient l’emporter afin de rester en course pour un quadruplé, et ce dernier alignait Benjamin Mendy dans le couloir gauche. De son côté, Brighton n’avait qu’une idée en tête : réaliser l’exploit de sortir Manchester City. Seulement, très rapidement, les Skyblues prenaient les commandes et Gabriel Jesus ouvrait le score après un superbe service de Kevin de Bruyne (1-0, 4e).

Brighton tentait de riposter mais les solutions n’étaient pas nombreuses. Les esprits s’échauffaient d’ailleurs après un accrochage entre Walker et Jahanbakhsh (32e). A la pause, Manchester City menait 1-0. Au retour des vestiaires, Laporte sauvait sur sa ligne face à Duffy (53e). Brighton ne parvenait pas à égaliser, tandis que Manchester City réalisait le minimum. Le score en restait là (1-0). Manchester City file donc en finale.