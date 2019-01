Formé à Manchester City entre 2013 et 2016, Brahim Diaz a ensuite intégré le groupe professionnel pour se faire un nom. Et après trois années passées avec l’équipe première des Citizens, le milieu espagnol a décidé de quitter l’Angleterre pour l’Espagne. Le joueur de 18 ans s’est en effet engagé en faveur du Real Madrid ce dimanche, où il a signé un contrat jusqu’en 2025.

Sur son compte Instagram, le principal concerné a publié un long message d’adieu et de remerciement. « Aujourd’hui, je ferme un chapitre de ma vie et dit au revoir à Manchester City, le club où j’ai grandi. Je suis venu ici en tant qu’enfant et maintenant je suis un footballeur professionnel », a notamment écrit Brahim Diaz.