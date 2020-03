Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou cet été, Leroy Sané a fait son retour avec l’équipe réserve de Manchester City récemment et est plus proche que jamais de retrouver les terrains avec l’équipe première. Un collectif que l’international allemand pourrait continuer à côtoyer après la fin de la saison, et ce, malgré l’intérêt du Bayern Munich.

Alors que le club allemand était et est toujours désireux de le faire venir en Bavière, l’ancien joueur de Schalke 04 pourrait continuer son aventure avec son équipe actuelle à en croire The Guardian. Manchester City pourrait même lui soumettre une proposition de contrat étant donné que son bail chez les Sky Blues se termine en juin 2021.