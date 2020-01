Le week-end dernier, Manchester City recevait Fulham en FA Cup. Une rencontre que les hommes de Pep Guardiola ont facilement remportée sur le score de 4 buts à 0. Mais l’entraîneur espagnol des Citizens s’est permis de critiquer les supporters mancuniens qui, selon lui, ne se sont pas pressés au stade pour venir encourager leur équipe (ils étaient tout de même 39 000). Des propos qui ont vivement fait réagir le groupe de supporters officiel de Manchester City.

« J’ai été déçu et je ne vois pas ce que Pep essaie de faire. Ça me chagrine vraiment. Nous nous sentons déjà injustement critiqués par d’autres clubs, donc si notre manager s’y met aussi, c’est encore pire. Je dirais qu’il n’est pas en phase avec la réalité financière des supporters. Pep doit se rendre compte que c’est un groupe de supporters de la classe ouvrière qui dépense beaucoup d’argent. Remettre en question la loyauté des fans de City qui ont passé 35 ans sans trophée, non merci », a déclaré le leader de ce groupe Kevin Parker, dans des propos relayés par le Daily Mail.