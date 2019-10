Dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions, Manchester City recevait l’Atalanta à l’Etihad Stadium. Et les Citizens n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire en s’imposant largement (5-1). Seul point noir dans la prestation des hommes de Pep Guardiola, l’expulsion de Phil Foden à la 82e minute. Interrogé en conférence de presse, son entraîneur n’a pas voulu l’accabler et a indiqué que le milieu de terrain ne serait pas sanctionné d’une amende.

« Absolument pas. Ne jamais mettre le joueur à l’amende, sauf si c’est pour une chose stupide, mais cela faisait partie du jeu. Absolument pas. Il est important pour Phil de reconnaître l’incroyable joueur qu’il est. Au bout d’une mi-temps et d’un carton jaune, il saura qu’il doit être un peu plus prudent pour la seconde. Les gens disent qu’il doit jouer plus de dix minutes, plus de dix minutes, oui, je veux le faire jouer, mais il y a des choses où il est encore loin de David Silva, loin d’İlkay Gündoğan, loin de Kevin de Bruyne, mais c’est bien, a expliqué le coach espagnol devant les médias. Il doit vivre ce genre de situations pour comprendre, avec un carton jaune, soyez prudent. Le score est de 5-1 mais peut-être que si c’était 2-1 ou 3-2, ou peu importe, le résultat pourrait être difficile. Mais le mot expérience signifie cela et cela va l’aider mais il ne sera absolument pas condamné à une amende. Peut-être que je dois le payer parce qu’il a bien joué (rires). »