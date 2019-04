Le défenseur belge de Manchester City, Vincent Kompany, verra son contrat chez les Mancuniens expirer en juin prochain. Et le joueur de 33 ans se verrait bien porter encore une année le maillot des Citizens, alors que sa prolongation est en suspens, en raison de ses blessures à répétition : « Oui, je jouerai la saison prochaine (à Manchester City), a confié Kompany à talkSPORT. Je fais partie de la famille maintenant, alors nous allons régler cette situation en tant que famille. Nous pouvons être d’accord ou pas, toutefois cela ne changera en rien aux relations que j’ai avec le club. Mais ce n’est pas une priorité pour le moment. »

« J’aime relever les défis de la Premier League et de la Ligue des champions, mais aussi jouer contre et avec des joueurs d’une grande qualité, a poursuivi le Belge. Quand vous arrivez au crépuscule de votre carrière, vous l’appréciez deux fois plus, et c’est ce que je fais. En coulisse, je continue de m’exercer, cela me permet de pouvoir participer à des matches (il a participé à 13 rencontres de championnat cette saison, ndlr) et de prendre du plaisir à faire mon travail pour l’équipe. Je profite vraiment de chaque minute en ce moment. »