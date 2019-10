Lundi soir, Manchester United et Arsenal se sont quittés sur un triste match nul (1-1) en clôture de la 7e journée de Premier League. Cette rencontre était aussi l’occasion pour Paul Pogba (26 ans) de retrouver les terrains pour la première fois depuis un mois en Championnat et une blessure à la cheville. Mais le Français n’a pas réalisé une grande prestation, ce qui n’a pas échappé à Peter Schmeichel qui n’a pas été tendre avec le milieu de terrain.

« Je ne comprends pas quel est son rôle dans cette équipe. Même quand Ole (Gunnar Solskjær) a fait les changements et a poussé Pogba plus loin en avant, il ne s’est pas passé grand-chose. Je suis d’accord pour dire qu’il a donné deux très bonnes passes dans ce match, mais seulement deux, juge l’ancien gardien sur Optus Sport. Ce n’est pas quinze et je vois ça comme un problème parce qu’il monopolise tellement d’attention qu’on a l’impression que c’est l’enfant à problème de cette équipe. »

