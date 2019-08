Parti de la Juventus pour Manchester City dans le cadre d’un échange avec Danilo, le latéral droit portugais Joao Cancelo (25 ans) a paraphé un contrat de six ans avec sa nouvelle formation. Il est ainsi lié aux Sky Blues jusqu’en juin 2025. Heureux de rejoindre le champion d’Angleterre en titre, le joueur a fait part de sa joie sur le site internet du club.

« City est un club fantastique, avec un coach incroyable et je suis très heureux d’être ici. Tout m’impressionne, leur centre d’entraînement comme leur style de jeu. Je recherche toujours à améliorer mon jeu et à gagner des trophées. Je pense que je peux y arriver ici, donc je suis vraiment pressé de débuter cette nouvelle saison et de montrer ce dont je suis capable en Premier League. »

